Napoli-Bologna 2-3 | beffa nel finale

Nel match tra Napoli e Bologna, gli azzurri hanno subito una sconfitta per 2-3 davanti al proprio pubblico. La squadra partenopea era riuscita a rimontare il risultato iniziale, ma ha subito un gol nel recupero che ha deciso l'esito dell'incontro. La partita si è conclusa con il Bologna che ha ottenuto la vittoria negli ultimi minuti, lasciando il Napoli con poche chances di qualificazione in Champions League nelle ultime giornate di campionato.

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