Napoli-Bologna 2-3 | beffa nel finale
Nel match tra Napoli e Bologna, gli azzurri hanno subito una sconfitta per 2-3 davanti al proprio pubblico. La squadra partenopea era riuscita a rimontare il risultato iniziale, ma ha subito un gol nel recupero che ha deciso l'esito dell'incontro. La partita si è conclusa con il Bologna che ha ottenuto la vittoria negli ultimi minuti, lasciando il Napoli con poche chances di qualificazione in Champions League nelle ultime giornate di campionato.
Gli azzurri rimontano ma crollano nel recupero: Champions ancora da conquistare nelle ultime giornate rutta battuta d’arresto per l’Napoli, che cade in casa per 2-3 contro il Bologna al termine di una gara dalle due facce e decisa nel finale.. Gli azzurri partono male e subiscono il doppio svantaggio nel primo tempo: il Bologna passa con Bernardeschi dopo pochi minuti e raddoppia su calcio di rigore trasformato da Orsolini, assegnato dopo intervento del VAR per fallo di Di Lorenzo su Miranda. Reazione Napoli nel secondo tempo. Dopo un primo tempo complicato, il Napoli cambia atteggiamento e riapre la partita con il gol del capitano Di Lorenzo, che riaccende il Maradona e rimette in corsa la squadra.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
NAPOLI BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA
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