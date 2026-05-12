Murgia a cancelli | parole e foto si incontrano a Venusio

A Venusio, un quartiere della città, si svolge un evento che unisce parole e fotografie, puntando a catturare l’essenza della Murgia. L’iniziativa coinvolge vari autori che portano la letteratura nei centri commerciali, creando un ponte tra arte visiva e scritta. Durante l’evento, sono stati esposti scatti fotografici e presentate letture, con l’obiettivo di far scoprire al pubblico i paesaggi e le storie di questa zona.

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? Punti chiave Come possono parole e fotografie raccontare l'anima della Murgia?. Chi sono gli autori che portano la letteratura nei centri commerciali?. Perché la cultura sta uscendo dalle grandi città per raggiungere Venusio?. Cosa accadrà dopo la presentazione del libro tra i corridoi della Mongolfiera?.? In Breve Evento parte della rassegna Primavera Letteraria presso il centro commerciale Mongolfiera di Venusio.. Presentazione prevista per venerdì 15 maggio 2026 con degustazione prodotti a marchio Coop.. Prossimo appuntamento letterario fissato per il 26 giugno con l'autrice Anna Giammetta.. Opera unisce i racconti di Maurizio Camerini alle fotografie di Annachiara Molinari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Murgia a cancelli: parole e foto si incontrano a Venusio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Murgia stellata": il cielo dell'Alta Murgia in mostra a Corato“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in mostra a Corato Dal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita...