Morte di Luana D' Orazio la procura di Prato riapre le indagini

La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, una giovane operaia di 22 anni deceduta il 3 maggio 2021 in una fabbrica di Oste, frazione di Montemurlo. La ragazza era rimasta vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel luogo di lavoro. La riapertura delle indagini arriva dopo aver analizzato nuovi elementi e ricorsi presentati nel procedimento.

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La procura di Prato ha riaperto le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia di 22 anni scomparsa il 3 maggio 2021 nelle fabbrica di Oste (frazione di Montemurlo, provincia di Prato) nella quale lavorava a causa di un incidente sul lavoro. Questo è quanto riporta La Repubblica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RAI3 TG3 - Morte Luana D’Orazio, Procura riapre le indagini - (11-05-2026) Notizie correlate La procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D'OrazioLa Procura di Prato riapre il dossier sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica... Morte Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre il casoLa morte di Luana D'Orazio, a soli 22 anni, il 3 maggio del 2021, a quell'orditoio dove stava lavorando in una filanda di Montemurlo, a due passi da... Argomenti più discussi: Morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre l'indagine; Luana D'Orazio, riaperta l'indagine sulla morte dell'operaia: la Procura di Prato ordina nuovi accertamenti alla Asl; La morte di Luana non è stata una disgrazia. Morta nell’orditoio, perchè la Procura ha riaperto il caso; Luana D’Orazio, caso riaperto e nuove indagini. Prato, Tescaroli riapre indagini sulla morte di Luana D'Orazio antimafiaduemila.com/home/rassegna-… x.com Quale personaggio pensi meriti questo premio e perché? reddit Si torna a indagare sulla morte di Luana D'OrazioPRATO: La giovane mamma operaia morì nel 2021, intrappolata in un orditoio nella ditta in cui lavorava. La procura ha riaperto l'inchiesta ... toscanamedianews.it