A quanto pare le sorti di uno dei personaggi del sequel attualmente nelle sale sarebbero state deciso dalle espresse richieste dei fan del videogame ascoltati dai realizzatori Mortal Kombat II ha visto la morte di diversi personaggi, ma una tra queste è stata probabilmente la meno sorprendente di tutte. Ora che la pellicola è finalmente uscita nelle sale cinematografiche, i realizzatori si sono lasciati andare nelle diverse dichiarazioni alla stampa, commentando anche quelli che sono dei veri. Non proseguite oltre se non volete rovinarvi le sorprese al cinema. La morte improvvisa di Cole Young in Mortal Kombat II Stiamo parlando infatti della morte del personaggio interpretato da Lewis Tan, Cole Young.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mortal Kombat II, il destino di questo personaggio è stato deciso dai fan

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