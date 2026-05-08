Mortal Kombat II approda nelle sale come sequel di un primo capitolo che, pur senza mostrare il torneo principale, aveva già mostrato alcune potenzialità del franchise. Il film si apre con scene di combattimenti molto violenti, accompagnati da effetti speciali spettacolari e un ritmo rapido. La narrazione segue le vicende di personaggi che si sfidano in un torneo mortale, portando sullo schermo sequenze di azione intense e spesso sanguinose.

Il regista Simon McQuoid e lo sceneggiatore Jeremy Slater si dimostrano degni conoscitori della mitologia che ruota attorno ai celebri combattenti, confezionando un prodotto che regala ai fan esattamente ciò che si aspettavano. Tuttavia, come evidenziato anche dalle prime recensioni su Rotten Tomatoes, l’approccio è sembrato molto più rivolto al puro intrattenimento che alla costruzione di un’opera strutturata, lasciandosi alle spalle obblighi legati alla sceneggiatura — a tratti decisamente ‘leggerina’ — e alla caratterizzazione dei personaggi, che in certi casi appare appena abbozzata. Fortuna vuole che la velocità dell’azione riesce a celare con mestiere alcuni evidenti buchi nella trama.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mortal Kombat II, la recensione: un bagno di sangue e adrenalina per un sequel che non tradisce i fan

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