Ci sono interviste che servono a promuovere un disco e altre che, invece, finiscono per trasformarsi in una conversazione molto più ampia. Quella con Monia e Livio Cori parte certamente da Alain Delon, il nuovo singolo che li vede insieme, ma dopo pochi minuti diventa soprattutto un dialogo sul modo in cui si attraversano oggi la musica, il successo, la vulnerabilità e perfino il caos personale. Alain Delon resta sullo sfondo come un punto di partenza emotivo: una canzone sospesa tra attrazione e distanza, costruita attorno a un fascino mediterraneo che seduce e sfugge continuamente. Un brano che unisce sonorità latin R&B e richiami alla tradizione napoletana, ma che soprattutto prova a raccontare quel momento in cui desiderio e realtà smettono di coincidere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monia e Livio Cori, l’intervista ai due cantanti: “Se ti diverti, allora succede”

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