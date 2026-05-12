Mondo del cinema in lutto | morta l’iconica attrice

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Jennifer Harmon, attrice americana conosciuta per le sue interpretazioni in soap opera di successo e numerose produzioni teatrali a Broadway. La sua carriera si è sviluppata tra televisione e teatro, lasciando un segno in entrambi i settori. La notizia della sua morte è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua figura rimarrà impressa nel panorama artistico.

È morta Jennifer Harmon, attrice americana tra soap opera cult e numerose produzioni di Broadway. Il 2026 continua a essere segnato da numerosi addii nel mondo dello spettacolo, tra cinema, televisione e teatro. In questo contesto è arrivata la notizia della morte di Jennifer Harmon, che si è rapidamente diffusa sui media internazionali, riportando l’attenzione su una carriera lunga e articolata tra soap opera, televisione e palcoscenico teatrale. Il debutto a Broadway risale al 1965 con la commedia “You Can’t Take It With You”, esperienza che segnò l’inizio di una lunga carriera teatrale. Il vero successo presso il grande pubblico arrivò però con la televisione, grazie alla soap opera NBC “How to Survive a Marriage”, trasmessa tra il 1974 e il 1975 per un totale di 335 episodi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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CINEMA IN LUTTO “È MORTA L’ATTRICE ICONA…” PUBBLICO SCONVOLTO

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