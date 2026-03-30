Il mondo del cinema piange la scomparsa di Mary Beth Hurt, attrice statunitense nota per il suo ruolo in

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Mary Beth Hurt, attrice statunitense tra le più eleganti e intense della sua generazione, morta all’età di 79 anni a Jersey City a causa delle complicazioni legate al morbo di Alzheimer. A confermare la notizia sono stati il marito, il regista Paul Schrader, e la figlia Molly, con un messaggio condiviso sui social in cui viene ricordata come una donna capace di unire sensibilità, forza e dedizione in ogni ruolo della sua vita. Le origini e il successo a teatro. Nata come Mary Beth Supinger il 26 settembre 1946 a Marshalltown, nello Iowa, Hurt si è formata artisticamente tra l’Università dell’Iowa e la New York University. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lutto nel mondo del cinema: è morta Mary Beth Hurt, attrice de L’età dell’innocenza

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