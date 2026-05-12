Negli ultimi sei anni, il numero di autonomi nel Molise è diminuito di 885 unità, mentre il settore del lavoro dipendente è aumentato. I costi energetici sono stati tra i fattori che hanno contribuito alla chiusura di molte piccole attività commerciali. La riduzione degli autonomi si accompagna a una crescita di lavoratori con contratto dipendente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa tendenza.

? Punti chiave Come influiscono i costi energetici sulla chiusura delle botteghe locali?. Perché il lavoro dipendente cresce mentre gli autonomi diminuiscono?. Quali sono le cause principali della crisi dei piccoli commercianti?. Cosa rischiano i borghi molisani con la scomparsa delle micro-imprese?.? In Breve Autonomi passati da 7.016 nel 2019 a 6.131 nel 2025.. Calo del 12,6% dovuto a costi energetici, fisco e canoni locativi.. Nico Gronchi segnala squilibrio competitivo con grandi operatori e piattaforme digitali.. Rischio svuotamento centri storici e perdita diversificazione servizi per i cittadini.. Nel Molise sono spariti 885 lavoratori autonomi nei settori del commercio e del turismo negli ultimi sei anni, secondo i dati camerali elaborati da Confesercenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, crisi dei piccoli business: -885 autonomi in 6 anni

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