Modi | Torniamo alle misure del Covid per la crisi in Iran

Il primo ministro ha annunciato l’adozione di misure simili a quelle messe in atto durante la pandemia di Covid-19 per affrontare la crisi in Iran. La decisione ha sollevato domande sulla possibile ripresa delle restrizioni e sulle conseguenze pratiche per i cittadini. Tra le misure, sono stati richiesti sacrifici economici alla classe media, senza però indicare dettagli specifici sugli impatti quotidiani o sui cambiamenti previsti nella vita di tutti i giorni.

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