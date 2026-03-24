La ministra delle Finanze britannica ha annunciato nuove misure per fronteggiare le conseguenze economiche della guerra in Iran. Ha dichiarato che l’effetto complessivo del conflitto sull’economia rimane ancora incerto, ma sono state prese iniziative per cercare di ridurne l’impatto. Le mosse del governo si concentrano sulla mitigazione degli effetti economici generati dal conflitto in Medio Oriente.

“L’impatto economico complessivo della guerra rimane incerto”, ha dichiarato la ministra delle Finanze britannica Rachel Reeves, annunciando misure volte a mitigare le conseguenze economiche del conflitto in Medio Oriente. “Questa non è una guerra che abbiamo iniziato noi, ma è una guerra che avrà conseguenze per il nostro Paese”, ha aggiunto. “Dobbiamo garantire che la nostra industria petrolifera e del gas nazionale possa svolgere un ruolo nel nostro sistema energetico per i decenni a venire – ha sottolineato Reeves – Pertanto, posso confermare che stiamo incoraggiando gli investimenti in licenze di estrazione: licenze che consentono piccole estrazioni per sfruttare al meglio i nostri impianti di produzione esistenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Londra annuncia misure contro l’impatto della crisi

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