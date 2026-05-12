Modena - Juve Stabia probabili formazioni | Tornano quasi tutti il dubbio è a centrocampo

A Modena, la partita contro la Juve Stabia si avvicina e le formazioni stanno prendendo forma. L'allenatore locale ha quasi tutti i giocatori disponibili, ma il centrocampo resta un’incognita perché Fabio Gerli non sarà in campo a causa di un infortunio muscolare. La rosa è ridotta per questa zona del campo, e le scelte per la formazione titolare dipendono proprio da questa condizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui