Modena - Juve Stabia probabili formazioni | Tornano quasi tutti il dubbio è a centrocampo
A Modena, la partita contro la Juve Stabia si avvicina e le formazioni stanno prendendo forma. L'allenatore locale ha quasi tutti i giocatori disponibili, ma il centrocampo resta un’incognita perché Fabio Gerli non sarà in campo a causa di un infortunio muscolare. La rosa è ridotta per questa zona del campo, e le scelte per la formazione titolare dipendono proprio da questa condizione.
Sponda Modena, le scelte di SottilA centrocampo non riesce a recuperare Fabio Gerli dopo la lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra rimediata nei primi minuti di Modena – Reggiana. Tornano i titolari dopo un turno di riposo, mister Sottil in conferenza pre-partita ha parlato di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Juve Stabia - Modena, probabili formazioni | Aridità a centrocampo, abbondanza in difesa e in attacco per i gialliLe possibili scelte di Ignazio Abate e Andrea Sottil per lo scontro diretto in zona playoff di oggi alle 15 allo Stadio "Romeo Menti" per la...
Leggi anche: Modena vs Juve Stabia, preliminare playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Argomenti più discussi: 2025 playout modena-juve-stabia preview; Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Modena-Juve Stabia, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie B, le probabili formazioni dei quarti playoff: da Modena-Juve Stabia a Catanzaro-Avellino.
Playoff Serie B, Fourneau per Modena-Juve Stabia ? di Gabriele Silvestro #serieb facebook
Modena - Juve Stabia: Curiosità e probabili formazioni. Playoff al via, vespe a caccia dell'impresaI gialloblù saranno chiamati ad espugnare il Braglia nel preliminare in gara unica, la miglior posizione in classifica regalerebbe la qualificazione agli emiliani anche in caso di parità. Previsti i t ... stabiachannel.it