Modena - Juve Stabia probabili formazioni | Tornano quasi tutti il dubbio è a centrocampo

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, la partita contro la Juve Stabia si avvicina e le formazioni stanno prendendo forma. L'allenatore locale ha quasi tutti i giocatori disponibili, ma il centrocampo resta un’incognita perché Fabio Gerli non sarà in campo a causa di un infortunio muscolare. La rosa è ridotta per questa zona del campo, e le scelte per la formazione titolare dipendono proprio da questa condizione.

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Sponda Modena, le scelte di SottilA centrocampo non riesce a recuperare Fabio Gerli dopo la lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra rimediata nei primi minuti di Modena – Reggiana. Tornano i titolari dopo un turno di riposo, mister Sottil in conferenza pre-partita ha parlato di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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