Domani alle 21 nella sala consiliare del municipio la sindaca di Vignola e candidata sindaca per il centrosinistra, Emilia Muratori, incontrerà il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, per l’evento pubblico dal titolo "Città in movimento". Si parlerà di rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale. "Sarà l’occasione – spiegano gli organizzatori - per discutere delle nuove politiche di trasformazione urbana, che mettono al centro l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, illustrando il percorso compiuto durante questo mandato amministrativo e confrontandosi sulle proposte per la campagna elettorale 2026".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilità, la sindaca Muratori incontra il collega di Bologna Lepore

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