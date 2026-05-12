Mirandola nasce una nuova area boscata in via Cappi a Cividale

A Mirandola è stata avviata una nuova operazione di piantumazione in via Vilmo Cappi, nel quartiere di Cividale. L’intervento, volto ad aumentare lo spazio verde nel centro urbano, coinvolge l’amministrazione comunale e un’impresa specializzata. La realizzazione prevede la creazione di un’area boscata che si aggiunge alle aree verdi già presenti nella zona. La finalità è di ampliare le superfici a verde pubblico nel territorio locale.

Con l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo urbano e valorizzare il verde pubblico, il Comune di Mirandola ha avviato un nuovo intervento di imboschimento in via Vilmo Cappi, realizzato in collaborazione con l’azienda "Levratti S.r.l." di Mirandola, nell’ambito del progetto regionale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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