Hull City – Millwall 0-0 | i Tigers hanno un gol nel finale annullato nella semifinale degli spareggi

Nella semifinale degli spareggi di campionato, Hull City e Millwall si sono affrontate in una partita terminata senza reti. Nonostante alcune azioni offensive, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nel corso dei 90 minuti, lasciando il risultato in parità. Nel recupero, i Tigers hanno avuto un gol annullato per fuorigioco, mantenendo l’equilibrio e lasciando aperta la qualificazione alla gara di ritorno.

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2026-05-08 23:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La semifinale degli spareggi di campionato tra Hull City e Millwall è ancora in bilico dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata. I Tigers sfiorano il vantaggio al secondo minuto, con Mohammed Belloumi che va vicino al gol dopo una straordinaria corsa individuale sulla sinistra. Camiel Neghli ha sfiorato il palo con un tiro dalla distanza per il Millwall, la cui stella Femi Azeez ha costretto il portiere dell’Hull Ivor Pandur a entrare in azione mentre la partita si apriva nelle fasi finali. Ryan Leonard aveva la palla in rete a quattro minuti dalla fine, solo per il suo tentativo di essere cancellato per un fallo di Tristan Crama su Charlie Hughes.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Come guardare Hull City vs Millwall: streaming live e informazioni TVRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hull v Millwall: top-six clash pits McBurnie's firepower against Millwall's defence; L'Ipswich Town è tornato in Premier League; Ipswich promossa, Hull ai play-off: ecco come si è conclusa l’ultima giornata della Championship 2025/26; Championship: dramma finale per il Wrexham, Ryan Reynolds fuori dai play-off. Hull City 0-0 Millwall: Ryan Leonard fumes as late winner ruled out in play-off semi-final stalemateRyan Leonard saw a late would-be winner disallowed as Millwall were held goalless at Hull City in the Championship play-off first-leg.It was a nervy affair at the MKM Stadium as both sides looked to ... aol.com Hull City 0-0 Millwall: Leonard denied late winner in cagey play-off semi-finalRyan Leonard thought he had given Millwall a first-leg lead in their play-off semi-final against Hull City, but saw his goal ruled out. beinsports.com AJAX, AC Milan, AS Roma, Borussia Dortmund, Napoli, Porto, Girona, Monaco, Lyon, Atalanta, Bologna FC, Hull City, Sporting CP, etc, etc. x.com Peggiori prestazioni della stagione XI, Giorno 1. Qual è stata la peggiore prestazione da Portiere di un giocatore del Leicester City in questa stagione Il commento più votato verrà aggiunto reddit