Milano e i super ricchi | l’emendamento per le addizionali locali

A Milano si discute di un nuovo emendamento che riguarda le addizionali locali, imposte applicate ai residenti. La questione si concentra sull’impatto di queste tasse sui cittadini e sul loro costo della vita. Attualmente, molti milionari residenti nella città non versano le addizionali comunali, una situazione che potrebbe cambiare con le nuove norme. La discussione si concentra su come queste modifiche potrebbero influenzare la fiscalità e la distribuzione delle imposte nella zona.

? Domande chiave Come influirà l'addizionale locale sul costo della vita a Milano?. Perché i milionari residenti oggi non pagano le addizionali comunali?. Quale modello di mecenatismo potrebbe sostituire la nuova tassa proposta?. Quanto gettito extra incasserebbe il Comune con l'emendamento Tajani?.? In Breve Emendamento Tajani-Misiani mira a superare l'esenzione dalle addizionali per i grandi patrimoni.. Milano conta un milionario ogni 12 abitanti per disponibilità di liquidità.. Flat tax nazionale per i super ricchi è stata raddoppiata a 200 mila euro.. Modello New York suggerisce mecenatismo privato per finanziare spazi pubblici milanesi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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