Milan clamorosa svolta | ecco chi arriva al posto di Allegri

Nel Milan, la questione della panchina ha assunto un ruolo centrale nelle ultime settimane, soprattutto in relazione ai risultati ottenuti in questo finale di stagione. La squadra cerca di mantenere la posizione in zona Champions, mentre si discute chi possa prendere il posto dell’allenatore attuale. La situazione si è fatta più complessa con le prestazioni recenti e le decisioni in vista delle prossime partite.

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Nel Milan che prova a restare agganciato alla zona Champions, il tema della panchina è tornato centrale e si intreccia direttamente con i risultati di questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, la posizione di Massimiliano Allegri sarebbe infatti legata in modo diretto al raggiungimento del quarto posto: la qualificazione in Champions attiverebbe un possibile prolungamento del contratto fino al 2028, mentre un eventuale fallimento aprirebbe scenari completamente diversi. In caso di obiettivo mancato, il club potrebbe infatti trovarsi costretto a rivedere non solo la guida tecnica, ma anche tutto il progetto, con l’ipotesi di una separazione anticipata che oggi non viene più esclusa con decisione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, clamorosa svolta: ecco chi arriva al posto di Allegri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SASSUOLO-MILAN 2-0: CHAMPIONS A RISCHIO PER ALLEGRI! Notizie correlate Rivoluzione azzurra: lasciano Gravina e Gattuso. Il Milan rischia di perdere Allegri? Ecco chi al suo postoDopo il fallimento della Nazionale Italiana in Bosnia, mancando di fatto la qualificazione al terzo Mondiale di fila, è partito l'effetto domino che... "Allegri in Nazionale", chi arriva al Milan: terremoto nel calcio italianoL'effetto domino sulle panchine italiane assomiglia più a un terremoto destinato a sconvolgere gli equilibri in Serie A.