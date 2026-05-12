Mezzo secolo senza Paolo Tordi | il ricordo del campione a 50 anni dalla scomparsa

Il 16 maggio segna il cinquantesimo anniversario della morte di Paolo Tordi, pilota originario di Cesenatico. La sua scomparsa avvenne nel 1976 durante una gara all’autodromo del Mugello. Tordi aveva 26 anni al momento dell’incidente e si era affermato come uno dei giovani talenti delle corse automobilistiche italiane. La data viene ricordata da appassionati e familiari attraverso diverse iniziative commemorative.

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Il 16 maggio ricorre il 50esimo della scomparsa del pilota cesenate Paolo Tordiavvenuta all’autodromo del Mugello nel 1976. Il moto club che porta il suo nome ha messo in campo una serie di iniziative celebrative per ricordare quello che è stato Paolo, “non solo come pilota ma anche come persona.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Notizie correlate Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa: appuntamento a Palazzo Sant'AgostinoRicordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa: questo è il titolo dell’evento che si svolgerà a Salerno nell’accogliente cornice della Sala... Si parla di: Mezzo secolo senza Paolo Tordi: il ricordo del campione a 50 anni dalla scomparsa; Mezzo secolo senza Paolo Tordi | il ricordo del campione a 50 anni dalla scomparsa.