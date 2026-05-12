Il bollettino meteo aggiornato alle 19:15 di oggi indica condizioni generalmente stabili al Nord, con il mattino caratterizzato da tempo più soleggiato sulle regioni settentrionali. Le previsioni si riferiscono alla giornata del 12 maggio 2026 e riguardano principalmente le regioni settentrionali, mentre nelle altre zone si segnalano variazioni di condizioni climatiche nel corso della giornata.

meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile su Gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e friuli-venezia Giulia al pomeriggio anche spazi di sereno tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo e prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare il.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 12-05-2026 ore 19:15

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