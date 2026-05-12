Meteo Napoli tornano le piogge | ecco da quando

Da 2anews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per Napoli indicano che oggi il cielo sarà prevalentemente velato o leggermente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 22°C. Nelle prossime ore, sono attese piogge che interesseranno la zona, segnando un cambiamento rispetto alle condizioni di oggi. La situazione meteorologica continuerà a essere monitorata nelle prossime settimane.

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Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperatura minima di 17°C e massima di 22°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 20°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso o velato, con una temperatura di 20°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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