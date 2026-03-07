Meteo Napoli tornano le piogge | ecco quando

Le previsioni meteo per Napoli segnalano un cielo prevalentemente coperto oggi, con il ritorno delle piogge previsto nel corso della giornata. Le condizioni atmosferiche indicano un incremento delle precipitazioni rispetto ai giorni precedenti, puntando a un peggioramento delle condizioni meteo. La giornata si svolgerà quindi sotto un clima di nuvolosità e piogge, con le precipitazioni che si attendono già nel primo pomeriggio.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, anticipo del ritorno delle piogge. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 13°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo molto nuvoloso o coperto, con una temperatura di 14°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

