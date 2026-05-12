Metà delle squadre della Liga possono ancora retrocedere | solo sei sono aritmeticamente salve

A tre turni dalla conclusione della Liga, solo sei squadre hanno la certezza di evitare la retrocessione, mentre le altre tredici si trovano tutte in una posizione di rischio. La classifica del campionato spagnolo è molto compatta, con appena otto punti che separano le squadre in fondo alla graduatoria. La lotta per la salvezza si presenta ancora molto aperta e incerta.

Solo sei squadre della Liga sono certe della salvezza, tutte le altre sono a rischio retrocessione: la caotica classifica del campionato spagnolo dove ci sono 13 squadre in 8 punti a tre giornate dalla fine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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