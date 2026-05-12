Mensa i chiarimenti di Palladino | Asl svolge i controlli con diligenza

Il consigliere delegato all’istruzione ha risposto alla nota firmata dai genitori che fanno parte della commissione mensa, spiegando che l’Asl svolge i controlli con attenzione e diligenza. Palladino ha fatto riferimento al Regolamento della Commissione Mensa, specificando alcuni aspetti relativi alle procedure di verifica e controllo. La comunicazione mira a chiarire il ruolo dell’ente sanitario e le modalità con cui vengono gestiti i controlli sulla mensa scolastica.

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