Mensa i chiarimenti di Palladino | Asl svolge i controlli con diligenza
Il consigliere delegato all’istruzione ha risposto alla nota firmata dai genitori che fanno parte della commissione mensa, spiegando che l’Asl svolge i controlli con attenzione e diligenza. Palladino ha fatto riferimento al Regolamento della Commissione Mensa, specificando alcuni aspetti relativi alle procedure di verifica e controllo. La comunicazione mira a chiarire il ruolo dell’ente sanitario e le modalità con cui vengono gestiti i controlli sulla mensa scolastica.
Tempo di lettura: 3 minuti Con riferimento alla nota a firma dei genitori che compongono la commissione mensa, il consigliere delegato all’istruzione Marcello Palladino precisa che “il Regolamento della Commissione Mensa, all’art. 5, prevede espressamente che i componenti della Commissione debbano limitarsi alla mera osservazione delle procedure, senza interferire con l’operato del personale addetto, nel rispetto anche del numero massimo dei componenti autorizzati ad effettuare le ispezioni. E’ un Regolamento approvato con la massima condivisione e va osservato, per il rispetto che si deve ai lavoratori del servizio di refezione e per salvaguardare l’efficienza del servizio stesso.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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