Il Governo ha deciso di ridurre di 21,6 milioni di euro i fondi destinati ai Caf per l’assistenza fiscale, con un taglio previsto dalla legge di Bilancio 2026 e attuato tramite un decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile. La decisione ha suscitato proteste da parte delle associazioni dei Caf, che temono ripercussioni sulla gestione del servizio di assistenza fiscale per il Dsu e il modello 730.

Il Governo taglia ma i Caf non ci stanno: scatta la protesta contro la sforbiciata da 21,6 milioni di euro ai compensi per l’assistenza fiscale previsto dalla legge di Bilancio 2026 e reso operativo dal decreto del Mef del 29 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La Consulta nazionale dei Caf denuncia l’ effetto retroattivo della misura, perché il nuovo limite di spesa riguarda attività già svolte nel 2025. In caso di superamento del tetto previsto, i compensi destinati a Caf e professionisti saranno ridotti proporzionalmente. La Consulta definisce la misura “penalizzante”. I Caf chiedono un confronto col Governo. I Centri di assistenza fiscale chiedono quindi, con urgenza, “un confronto costruttivo con le istituzioni” che restituisca “certezza, sostenibilità e pieno riconoscimento del valore” della loro opera.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meno soldi ai Caf, assistenza fiscale a rischio per Dsu e 730?

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