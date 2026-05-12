Il governo affronta nuove sfide mentre emergono tensioni all’interno della maggioranza, complicate anche da una crescita economica statica. Secondo i dati Eurostat, il PIL italiano nel primo trimestre del 2026 è cresciuto dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Questa crescita appena sopra lo zero evidenzia le difficoltà economiche del paese, che si sommano alle difficoltà politiche e alle tensioni tra i vari membri dell’esecutivo.

? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita stagnante del PIL riflette le tensioni interne che minacciano la stabilità del governo. Fonte Eurostat? La stabilità di una maggioranza non si misura solo dalla tenuta delle urne, ma dalla capacità di gestire le crepe che si aprono silenziosamente nei corridoi del potere. Quando le divergenze interne iniziano a manifestarsi con forza nelle istituzioni, il rischio non è solo la paralisi decisionale, ma lo scricchiolio delle fondamenta stesse su cui poggia l’egemonia politica della coalizione. Il momento attuale sembra proprio testimoniare questa frizione latente, dove le visioni divergenti sui ruoli e sulle responsabilità mettono alla prova la coesione del centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni tra tensioni interne e crisi al Ministero: la tenuta del governo

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