Il melanoma può svilupparsi in diverse parti del corpo, tra cui il cavo orale, le unghie e i genitali. Per facilitare la diagnosi precoce, un centro diagnostico ha pubblicato cinque indicazioni utili per pazienti e medici, mirate a riconoscere i segnali di questa forma di tumore cutaneo. La possibilità di individuare tempestivamente la malattia può fare la differenza nel percorso di cura.

Mario Santinami, specialista in chirurgia generale, consulente CDI e direttore della struttura complessa di chirurgia melanoma della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, fornisce importanti indicazioni per la diagnosi precoce del melanoma, il tumore della pelle più aggressivo e spesso difficile da individuare. Quello che emerge è che non è sempre facile individuarlo, perché non colpisce solo la pelle esposta al sole, ma anche da molte altre zone del corpo, anche quelle nascoste. Scopriamo di quali si tratta. Non tutti i melanomi sono scuri, asimmetrici e a bordi irregolari. Mario Santinami spiega che forme amelanotiche (prive di pigmento, con aspetto rosaceo o color cute) rappresentano fino al 5% dei casi e vengono spesso scambiate per dermatiti, cicatrici o granulomi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melanoma da scovare: dal cavo orale alle unghie e i genitali, ecco dove può colpire

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