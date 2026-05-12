Meduna di Livenza sotto la tempesta | vigneti e strade devastati

Una forte tempesta si è abbattuta su Meduna di Livenza, causando ingenti danni ai vigneti e alle strade della zona. Le piogge intense e le raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi e danneggiato le colture, compromettendo le produzioni agricole locali. Sul territorio sono intervenute diverse squadre di soccorso che hanno lavorato per liberare le strade ostruite da rami e detriti, garantendo la circolazione e la sicurezza dei cittadini.

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? Punti chiave Quali sono le dimensioni dei danni subiti dai vigneti dell'Opitergino?. Come hanno reagito le squadre di soccorso per liberare le strade?. Chi dovrà coordinare gli interventi di assistenza per le aziende agricole?. Quanto tempo servirà per ripristinare la viabilità nelle zone colpite?.? In Breve Tempesta del 12 maggio 2026 colpisce l'area dell'opitergino e la sinistra Piave.. Il sindaco Arnaldo Pitton monitora le operazioni di messa in sicurezza sul territorio.. Caduta alberi e fango ostruiscono la viabilità locale per residenti e soccorsi.. Danni ai vigneti minacciano la continuità produttiva delle aziende vinicole della zona..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meduna di Livenza sotto la tempesta: vigneti e strade devastati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musica sotto shock, il famosissimo è morto all’improvviso: “Siamo devastati”Il mondo della musica piange la scomparsa prematura di un artista straordinario, una figura che ha saputo ridefinire i confini del folk moderno... New York, strade bloccate, scuole chiuse e voli cancellati: la città fa i conti con la tempesta di neveVicini, dipendenti pubblici e una potente macchina spazzaneve ferroviaria soprannominata “Darth Vader” si sono affrettati a liberare gran parte degli... Argomenti più discussi: Camion si ribalta e blocca via Roma: traffico in tilt; Maltempo e agricoltura in ginocchio tra Mansuè e Meduna: danni ingenti; Maltempo, violenta grandinata tra Venezia e Treviso: alberi crollati e vigneti distrutti. Meduna al Friuli Venezia Gliulia, è il primo comune trevigiano che vuole il passaggio: «Anche noi siamo interessati»MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - Si allarga anche a Meduna di Livenza il fronte dei Comuni veneti che chiedono di essere ascoltati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per valutare ... ilgazzettino.it