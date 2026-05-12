Mediobanca meglio delle attese Cresce il fronte Ue per Unicredit

Mediobanca ha registrato risultati superiori alle previsioni, con una performance finanziaria positiva. Nel frattempo, si intensificano le tensioni tra le istituzioni europee e alcuni istituti di credito, tra cui Unicredit. La situazione ha attirato l'attenzione degli analisti e degli investitori, mentre il settore bancario continua a muoversi in un contesto di crescenti tensioni e cambiamenti. La discussione sulle strategie e le alleanze tra le banche europee resta al centro dell'attenzione.

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di Antonio Troise MILANO Il risiko bancario infiamma il fronte europeo: mentre Andrea Orcel, ceo di Unicredit, vola a Bruxelles per incontrare le commissarie Ue alla Concorrenza e ai Servizi finanziari, Teresa Ribera Rodríguez e Maria Luis Albuquerque, sulla partita Commerzbank, un assist a favore dell’istituto di Piazza Gae Aulenti arriva dal vicepresidente uscente della Bce, Luis de Guindos, che critica apertamente le resistenze di Berlino all’offerta italiana sulla banca tedesca. In movimento anche il fronte interno, con il cantiere Mps-Mediobanca. Piazzetta Cuccia ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 323 milioni, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2025 per l’impatto di maggiori tasse e componenti non ricorrenti ma, in ogni caso, con numeri superiore alle attese.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca meglio delle attese. Cresce il fronte Ue per Unicredit ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Boeing, trimestre in rosso meglio delle attese, aumenta produzione del 737 MaxWASHINGTON, APR 22 - Boeing prevede di aumentare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, portandola dalle 42 unità mensili attuali alle... Argomenti più discussi: Mediobanca meglio delle attese. Cresce il fronte Ue per Unicredit; Mediobanca trimestrale sopra le attese, Melzi d’Eril: Risultati solidi, focus su integrazione MPS; Mediobanca tiene nel trimestre, utile netto a 323 milioni; Mediobanca, sui i ricavi. Melzi d'Eril: Conti solidi. Mediobanca meglio delle attese. Cresce il fronte Ue per UnicreditEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net