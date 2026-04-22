Boeing trimestre in rosso meglio delle attese aumenta produzione del 737 Max

Boeing ha riportato un trimestre in perdita, ma i risultati sono superiori alle aspettative degli analisti. La società ha annunciato che aumenterà la produzione del modello 737 Max, portandola da 42 a 47 velivoli al mese entro l’estate. Questa decisione mira a rispondere alla crescente domanda e a ridurre le perdite, mentre i conti aziendali mostrano segnali di miglioramento.

WASHINGTON, APR 22 - Boeing prevede di aumentare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, portandola dalle 42 unità mensili attuali alle 47 di questa estate, in una mossa obbligata per arginare le perdite del gruppo, i cui conti sono in miglioramento. Il numero uno Kelly Ortberg, parlando con la Cnbc, ha detto che la compagnia sta "ricevendo riscontri molto positivi sulla qualità" degli aerei da parte dei clienti e che "tutto procede secondo i piani". Nel primo trimestre, Boeing ha registrato una perdita di 20 centesimi per azione, al netto delle voci straordinarie, contro la stima di un rosso di 83 centesimi, su ricavi cresciuti del 14%, a 22,22 miliardi di dollari, a fronte di 21,78 miliardi di previsione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Boeing 737 MAX perde una ruota durante un pesante atterraggio, panico a bordoPaura a bordo di un volo Air India, rimasto seriamente danneggiato durante le fasi di atterraggio. “Cabine pilota dei Boeing 737 MAX a rischio surriscaldamento”, indagine della Federal Aviation su 771 aereiDue episodi distinti, ma con lo stesso scenario imprevisto: all’interno della cabina di pilotaggio di due Boeing la temperatura interna si è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Boeing, trimestre in rosso meglio delle attese, aumenta produzione del 737 Max. Boeing, trimestre in rosso meglio delle attese, aumenta produzione del 737 Max- WASHINGTON, APR 22 - Boeing prevede di aumentare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, portandola dalle 42 unità mensili attuali alle 47 di questa estate, in una mossa obbligata per ... ansa.it Boeing, perdita 1° trimestre ridotta a 7 milioni usd e ricavi +14%La Boeing ha annunciato una riduzione delle perdite nel primo trimestre dell'anno, grazie ad una ripresa degli ordini in tutte le divisioni ... teleborsa.it