Mediazione fallita | il sindaco firma lo sfratto dell' Accademia Belle arti dai locali di via Bac Bac
Dopo un tentativo di mediazione senza successo, il sindaco di Agrigento ha firmato l’atto di sfratto dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo dai locali di via Bac Bac. La mediazione è risultata fallita perché nessuno dei rappresentanti invitati si è presentato all’incontro. Di conseguenza, si è proceduto con il provvedimento di sfratto, che prevede l’uscita dell’istituto dai locali interessati.
Mediazione fallita. Fallita perché “nessuno della parte invitata si è presentata”. E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, non ha potuto far altro che mettere un sigillo definitivo: Accademia di Belle arti Michelangelo sfrattata dai locali di via Bac Bac. L'atto è stato firmato stamani.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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