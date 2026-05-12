Mediazione fallita | il sindaco firma lo sfratto dell' Accademia Belle arti dai locali di via Bac Bac

Dopo un tentativo di mediazione senza successo, il sindaco di Agrigento ha firmato l’atto di sfratto dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo dai locali di via Bac Bac. La mediazione è risultata fallita perché nessuno dei rappresentanti invitati si è presentato all’incontro. Di conseguenza, si è proceduto con il provvedimento di sfratto, che prevede l’uscita dell’istituto dai locali interessati.

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