MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026 GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID

Nel primo trimestre del 2026, MBC Group ha registrato risultati positivi con una crescita significativa. La società ha attribuito questa performance alla forte espansione di MBC Shahid, la sua piattaforma di streaming. I dati finanziari mostrano un aumento di ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha inoltre evidenziato un incremento nel numero di abbonati e nella visualizzazione dei contenuti sulla piattaforma.

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- RIYADH, Arabia Saudita, 11 maggio 2026 PRNewswire -- MBC GROUP ("MBC" o la "Società" o il "Gruppo") (Tadawul: 4072), il principale conglomerato nel settore dei media e dell'intrattenimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa ("MENA"), ha annunciato oggi i propri risultati finanziari relativi al trimestre conclusosi il 31 marzo 2026 ("1° trimestre 2026"). Il Gruppo ha registrato ricavi pari a 1,6 miliardi di SAR, rispetto ai 2,0 miliardi di SAR del 1° trimestre 2025, riflettendo principalmente la tempistica dei ricavi legati ai progetti e un contesto pubblicitario più cauto, alla luce dei continui sviluppi geopolitici nella regione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026, GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cina, la cantieristica navale registra una solida crescita nel primo trimestrePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore della cantieristica navale cinese ha registrato una forte crescita nei suoi tre principali indicatori... Argomenti più discussi: MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026, GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID; MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026 GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID; Scioperi trasporto aereo oggi, lunedì nero per chi vola; SWI Capital – Convocation of annual general meeting of shareholders. Desidero una registrazione video della performance di Everybody Here Wants You reddit MBC GROUP REGISTRA UNA SOLIDA PERFORMANCE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2026, GRAZIE ALLA FORTE CRESCITA DI MBC SHAHID- RIYADH, Arabia Saudita, 11 maggio 2026 /PRNewswire/ -- MBC GROUP (MBC o la Società o il Gruppo) (Tadawul: 4072), il principale conglomerato nel settore dei media e dell'intrattenimento nella r ... iltempo.it