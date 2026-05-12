Matt Elliott in concerto | in scena il folk oscuro del leader dei Third Eye Foundation

Giovedì 14 maggio alle 21, presso MulinArte, si terrà un concerto di Matt Elliott, musicista e compositore britannico. Elliott, noto anche come ex-leader dei Third Eye Foundation, presenterà il suo stile musicale caratterizzato da un folk oscuro. L’evento prevede l’esibizione dal vivo di Elliott, che proporrà brani che riflettono il suo percorso artistico e la sua influenza nel panorama musicale indipendente.

Matt Elliott, musicista e compositore britannico, ex-leader dei bristoliani Third Eye Foundation, si esibirà in concerto a MulinArte giovedì 14 maggio alle 21. La sua musica si distingue per un linguaggio personale che fonde elementi di folk, blues e sperimentazione sonora. Le atmosfere create.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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