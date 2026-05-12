Matt Elliott in concerto | in scena il folk oscuro del leader dei Third Eye Foundation
Il musicista britannico Matt Elliott, noto per essere stato il leader dei Third Eye Foundation, si esibirà dal vivo giovedì 14 maggio alle 21 presso MulinArte. L’evento vedrà l’artista proporre il suo stile di folk oscuro, con un concerto che si svolgerà nello spazio culturale della città. L’ingresso è previsto per la serata di giovedì, con la performance prevista per le ore 21.
Matt Elliott, musicista e compositore britannico, ex-leader dei bristoliani Third Eye Foundation, si esibirà in concerto a MulinArte giovedì 14 maggio alle 21. La sua musica si distingue per un linguaggio personale che fonde elementi di folk, blues e sperimentazione sonora. Le atmosfere create.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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