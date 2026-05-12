Un architetto noto ha deciso di entrare nella società di un club locale, portando un nuovo impulso alla gestione. La collaborazione coinvolge alcuni partner che sosterranno il progetto societario e contribuiranno a definire le future strategie dell’organizzazione. Al momento, sono stati annunciati i dettagli riguardanti il ruolo dell’architetto e gli accordi sottoscritti con i partner, senza ulteriori specifiche sulla gestione o sui piani futuri.

? Punti chiave Come cambierà la gestione del club con l'ingresso di Dell’Acqua?. Chi sono i partner che sosterranno il nuovo progetto societario?. Perché il nuovo socio punta sul coinvolgimento degli imprenditori locali?. Quali sono le conseguenze di questo cambio di assetto per il Matera?.? In Breve Collaborazione tra Dell’Acqua e il Presidente Michele Motta per la gestione del club.. Sponsorizzazioni passate coinvolte fratelli Taratufolo, Antonio Rebesco e Michele Pavone.. Appello di Dell’Acqua agli imprenditori di Matera per finanziare il progetto sportivo.. Obiettivo di consolidare la struttura dopo la vittoria del campionato della scorsa stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, l’architetto Dell’Acqua entra in società: nuova spinta al club

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