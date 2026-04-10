Torna la ’Motosmatata’ la kermesse delle due ruote festeggia la 17esima edizione

Domani e domenica si svolge la 17esima edizione di 'Motosmatata', una manifestazione dedicata alle moto e alle motociclette. L’evento prevede diverse attività e iniziative rivolte agli appassionati, con esposizioni e dimostrazioni di veicoli. La kermesse si tiene in una località specifica e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse zone. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per gli amanti delle due ruote.

‘Motosmatata’ compie 17 anni e si annuncia un grande evento domani e domenica. Oltre alla ‘One Power Racing’ che organizza il tutto ci saranno: ‘Gli scollegati’ di Montegiorgio; il moto club ‘Sbandati’ di Mozzano; il ‘Team Gradella’ di Tavullia; il Team da competizione ‘R Company’, a cui si aggiunge l’Amministrazione di Montegiorgio e l’ippodromo San Paolo di Piane. "Sarà una manifestazione rivolta a tutti gli appassionati di motori – racconta Vincenzo Properzi, presidente della One Power Racing – stanno arrivando iscrizioni da ogni parte d’Italia. Tante le novità: ci saranno prove di auto da competizione su pista, esposizioni di moto, stand di moto terapia per ragazzi con disabilità, un moto incontro per due ruote stradali e turismo e infine la classica ‘Motosmatata’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la ’Motosmatata’, la kermesse delle due ruote festeggia la 17esima edizione Leggi anche: La Camminata nerazzurra torna il 7 giugno: è la 17esima edizione Torna Enolia e festeggia la 25^ edizioneEdizione numero 25 per Enolia, la più grande kermesse della Toscana, a ingresso gratuito, dedicata a olio, vino e prodotti tipici, in programma...