Dopo aver annunciato che smetterà di correre, Marc Marquez diventerà l’ambassador di Ducati. Questa scelta ha suscitato reazioni tra i tifosi, alcuni dei quali ancora hanno difficoltà ad accettare la sua presenza come rappresentante ufficiale del marchio. In un futuro non troppo lontano, potrebbe essere necessario un nuovo ambasciatore che aiuti a far convivere le diverse opinioni tra gli appassionati più accaniti.

Poi ad un certo punto servirà un ambassador dell’ambassador per abituare i tifosi duri e puri della Ducati a vedersi rappresentare per sempre dal mai digerito Marc Marquez. Perché a Borgo Panigale ormai ragionano come se il futuro fosse già scritto. Non soltanto con Márquez ancora in pista, ma soprattutto con Márquez uomo immagine globale della Ducati anche dopo il ritiro. Ed è questo il vero segnale che emerge dietro mesi di voci, trattative congelate e dubbi fisici attorno al nove volte campione del mondo, riportate da Marca. Il rinnovo per il 2027 e il 2028 non è stato ancora ufficializzato a causa delle negoziazioni in corso tra i team e la MotoGP, ma nel paddock la questione viene considerata sostanzialmente chiusa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marquez sarà “ambassador” di Ducati quando smetterà, e ora chi glielo dice ai tifosi?

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