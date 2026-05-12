Marina di Ravenna si conferma capitale del beach volley | torna il Campionato italiano
A Marina di Ravenna torna il Campionato Italiano di Beach Volley, confermato come tappa principale dell'edizione 2026 dalla Federazione Italiana Pallavolo. La competizione si svolgerà nello stabilimento Marina Bay, sulla riviera romagnola, attirando atleti e appassionati da tutto il paese. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di pallavolo sulla sabbia e si svolgerà durante l’estate, come annunciato ufficialmente dalla federazione.
La grande pallavolo sulla sabbia torna a calcare i palcoscenici della Riviera. La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha ufficializzato le tappe del Campionato Italiano di Beach Volley per l'estate 2026, confermando lo stabilimento Marina Bay di Marina di Ravenna come sede d’eccellenza. Per il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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