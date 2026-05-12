Marcinelle 1956-2026 | La memoria si fa teatro a Roma

A Roma si tiene un simposio internazionale intitolato “Una storia italiana. Marcinelle 1956–2026”, diretto artisticamente da Pino Strabioli. Si tratta di un progetto multidisciplinare che ripercorre i settant’anni dall’incidente minerario avvenuto nel 1956. L’evento coinvolge diversi artisti e studiosi, e si svolge con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di quella tragedia attraverso il teatro e altre forme artistiche.

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Cosa: Il simposio internazionale e progetto multidisciplinare “Una storia italiana. Marcinelle 1956–2026”, sotto la direzione artistica di Pino Strabioli.. Dove e Quando: Il percorso culturale si apre al Teatro de’ Servi di Roma il 18 maggio 2026 alle ore 18:30.. Perché: Per non dimenticare la tragedia del Bois du Cazier, unendo arti performative, indagine storica e impegno civile in un evento dedicato ai diritti dei lavoratori.. Il panorama culturale della capitale si appresta a vivere un momento di profonda riflessione storica e sociale. A settant’anni dal disastro minerario che ha segnato in modo indelebile la storia del Novecento europeo, il progetto multidisciplinare “Una storia italiana.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Marcinelle 1956-2026: La memoria si fa teatro a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, la memoria industriale si fa arte: nasce il nuovo polo ACEALa Fondazione ACEA inaugura un percorso di valorizzazione del patrimonio tecnico e culturale della capitale, trasformando archivi e spazi industriali... Al Teatro Gigi Proietti “Marcinelle. Storie di Minatori”Prosegue con successo la stagione di prosa del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno, il prossimo appuntamento è in programma per domenica 1°... Si parla di: una storia italiana: marcinelle 1956–2026: la memoria si fa teatro nel 70º anniversario della tragedia del bois du cazier - Aise.it; Una storia italiana. Marcinelle 1956–2026: il teatro della memoria a 70 anni dalla tragedia. CULTURA ITALIANA NEL MONDO - LA MEMORIA SI FA TEATRO: MARCINELLE 1956-2026. UNA STORIA ITALIANA A PRESENTARLA IL SIMPOSIO CONDOTTO DA PINO STRABIOLI CON ...2025-11-18 CULTURA ITALIANA NEL MONDO - Ia CONFERENZA SULL'ITALOFONIA - PREMIER MELONI: OGGI GETTIAMO LE FONDAMENTA DI UNA NUOVA COMUNITA'...POTENDO CONTARE PRIMA DI TUTTO SULL'ENERGIA, LA PASSIONE E ... italiannetwork.it