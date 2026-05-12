Mappano | l’ex area Craver diventa un polo per i nuovi posti al nido

L’area ex Craver a Mappano sta subendo lavori di riqualificazione che trasformeranno lo spazio in un nuovo polo per l’infanzia. Al termine degli interventi, saranno disponibili un certo numero di posti letto per bambini tra 0 e 3 anni. La riqualificazione riguarda principalmente la creazione di ambienti nuovi e funzionali destinati ai servizi per l’infanzia. Restano da definire i dettagli relativi alla conclusione dei lavori e all’apertura ufficiale.

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? Domande chiave Come cambierà l'area ex Craver dopo la fine dei lavori?. Quanti nuovi posti letto saranno disponibili per i bambini tra 0-3 anni?. Quando entreranno in funzione i nuovi spazi del polo scolastico?. Perché questo progetto è considerato fondamentale per il welfare locale?.? In Breve Investimento di 480 mila euro tramite la Missione 4 del PNRR.. Capacità ricettiva aumentata da 45 a 65 posti per la fascia 0-3 anni.. L'assessore Tornabene e la vice sindaca Borsello coordinano il progetto educativo.. Edificio di 237 metri quadrati con area esterna di oltre 400 metri quadrati.. I lavori per l’ampliamento dell’asilo nido comunale Mappamondo sono iniziati a Mappano lunedì 11 maggio, trasformando l’ex area industriale Craver in un nuovo polo di servizi per le famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mappano: l’ex area Craver diventa un polo per i nuovi posti al nido ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Borgomanero, nido Arcobaleno: al nido Arcobaleno l'ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuitaL'amministrazione comunale di Borgomanero ha confermato il potenziamento del servizio di prolungamento orario presso l'asilo nido comunale... Argomenti più discussi: Mappano investe sull’infanzia e chiude la riqualificazione dell’ex area Craver con l'ampliamento del Nido; MAPPANO - Partito l'ampliamento dell'asilo nido comunale Mappamondo: previsti 20 nuovi posti; Mappano investe sull’infanzia: al via l’ampliamento del nido Mappamondo, 20 posti in più grazie al PNRR; Corri con Samuele 2026 a Mappano: corsa solidale a sostegno del Sermig e dell’Arsenale dell’Incontro. I Minions cercano di entrare nell'edificio della Scientology in mezzo a una crescente tendenza delle Speed-run di Scientology, dove i minorenni si fanno strada all'interno dei loro edifici e mappano le strutture reddit Mappano investe sull’infanzia: al via l’ampliamento del nido Mappamondo, 20 posti in più grazie al PNRRVenti nuovi posti per la fascia 0-3 anni e un nuovo edificio nell’area ex Craver, oggi trasformata in polo scolastico e spazio pubblico per le famiglie. giornalelavoce.it