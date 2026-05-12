Mangiata per sbaglio? Nessun rischio | a Milano nasce l' etichetta bio che si digerisce
A Milano è stato sviluppato un nuovo tipo di etichetta bio da applicare sulla frutta, pensata per essere commestibile e ridurre i rifiuti di plastica. La ricerca, chiamata Appeal, è stata condotta dal Politecnico e finanziata dal ministero dell’università e della ricerca. Il progetto mira a eliminare i problemi legati allo smaltimento dei tradizionali bollini plastici, che spesso finiscono nel bidone della spazzatura.
I bollini sulla frutta si potranno (anche) mangiare grazie a una scoperta del Politecnico di Milano. Si tratta del progetto Appeal, ricerca finanziata dal ministero dell'università e della ricerca che punta a risolvere il problema dello smaltimento dei bollini plastici tradizionali, spesso.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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