Mangiata per sbaglio? Nessun rischio | a Milano nasce l' etichetta bio che si digerisce

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato sviluppato un nuovo tipo di etichetta bio da applicare sulla frutta, pensata per essere commestibile e ridurre i rifiuti di plastica. La ricerca, chiamata Appeal, è stata condotta dal Politecnico e finanziata dal ministero dell’università e della ricerca. Il progetto mira a eliminare i problemi legati allo smaltimento dei tradizionali bollini plastici, che spesso finiscono nel bidone della spazzatura.

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I bollini sulla frutta si potranno (anche) mangiare grazie a una scoperta del Politecnico di Milano. Si tratta del progetto Appeal, ricerca finanziata dal ministero dell'università e della ricerca che punta a risolvere il problema dello smaltimento dei bollini plastici tradizionali, spesso.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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