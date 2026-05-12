Manganelli auto rubate e alcol al volante | scattano 12 denunce nel weekend di controlli

Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo le strade principali e nelle zone più frequentate del litorale, utilizzando posti di blocco e luci blu accese. Durante le operazioni sono state denunciate 12 persone, tra cui alcuni cittadini trovati alla guida sotto l’effetto di alcol o con veicoli rubati. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane per garantire maggior sicurezza.

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Luci blu accese e posti di blocco strategici tra le strade principali e le aree più sensibili del litorale. I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno passato al setaccio il territorio con un servizio che ha impegnato il Nucleo Radiomobile e le Stazioni locali per tutta la notte.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Alcol al volante: dalla cattedra alle strade, raffica di denunce e patenti ritirate