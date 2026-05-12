Manfredonia in TV | Salvatore Cinque ad Avanti un Altro

Nella puntata di ieri sera di Avanti un Altro!, trasmesso da Canale 5, è stato mostrato un collegamento con Manfredonia. Durante la trasmissione, è stato presentato un intervento di Salvatore Cinque, che ha partecipato attraverso un collegamento televisivo. La presenza del rappresentante di Manfredonia ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori e ha portato una breve presenza della città all’interno del programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui