Manfredonia in TV | Salvatore Cinque ad Avanti un Altro

Da ilsipontino.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri sera di Avanti un Altro!, trasmesso da Canale 5, è stato mostrato un collegamento con Manfredonia. Durante la trasmissione, è stato presentato un intervento di Salvatore Cinque, che ha partecipato attraverso un collegamento televisivo. La presenza del rappresentante di Manfredonia ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori e ha portato una breve presenza della città all’interno del programma.

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Un po’ di Manfredonia nella puntata di ieri sera, lunedì 11 maggio, di Avanti un Altro!, il noto programma televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i concorrenti protagonisti della serata, infatti, è comparso il sipontino Salvatore Cinque. Ventisette anni, Salvatore coltiva da sempre una forte passione per il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Con questa partecipazione realizza il sogno di vivere in prima persona l’esperienza televisiva, confrontandosi con uno dei programmi più popolari in Italia. Un primo tentativo c'era già stato con un casting per la partecipazione a Ciao Darwin. Da lì, la chiamata dell'emittente televisiva per il noto gioco a quiz, accettata con grande entusiasmo e curiosità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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