Dalle imitazioni alla tv l' agrigentino Calogero Vignera protagonista da Bonolis ad Avanti un altro

Calogero Vignera, artista proveniente da Agrigento, è noto per le sue imitazioni e le esibizioni in piazza e locali. È stato annunciato che parteciperà come protagonista alla puntata di “Avanti un altro” trasmessa su Canale 5 martedì 14 aprile alle 18,45. La sua presenza in televisione rappresenta un ritorno sul piccolo schermo dopo aver lavorato nel mondo dello spettacolo locale e delle imitazioni.