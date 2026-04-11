Dalle imitazioni alla tv l' agrigentino Calogero Vignera protagonista da Bonolis ad Avanti un altro
Calogero Vignera, artista proveniente da Agrigento, è noto per le sue imitazioni e le esibizioni in piazza e locali. È stato annunciato che parteciperà come protagonista alla puntata di “Avanti un altro” trasmessa su Canale 5 martedì 14 aprile alle 18,45. La sua presenza in televisione rappresenta un ritorno sul piccolo schermo dopo aver lavorato nel mondo dello spettacolo locale e delle imitazioni.
Dalle piazze e dalle esibizioni locali al ritorno sulla tv nazionale. Calogero Vignera, artista agrigentino noto per le sue imitazioni, sarà tra i protagonisti della puntata di “Avanti un altro” in onda martedì 14 aprile alle 18,45 su Canale 5.Vignera parteciperà come concorrente al programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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