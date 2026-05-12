Mamma primo nome dell’amore | viaggio tra presenza dono e tenerezza all' Hospice

L’Hospice ha ospitato un evento dedicato alla Festa della Mamma, intitolato “Mamma: primo nome dell’amore. Viaggio tra presenza, dono e tenerezza”. La mattinata ha visto la partecipazione di persone che hanno condiviso testimonianze e riflessioni sul ruolo della cura e dell’accoglienza, accompagnate da momenti musicali. L’iniziativa ha coinvolto i presenti in un percorso di emozioni legato ai valori della maternità e dell’affetto.

“Mamma: primo nome dell’amore. Viaggio tra presenza, dono e tenerezza” è stato il titolo dell’incontro dedicato alla Festa della Mamma vissuto nell’Hospice, una mattinata intensa di emozioni, musica, testimonianze e riflessioni sul significato della cura, dell’accoglienza e della maternità come.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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