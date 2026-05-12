Arriva il volo giornaliero da Malpensa per Boston

Oggi viene inaugurato il nuovo volo giornaliero tra l’aeroporto di Boston Logan e l’aeroporto di Milano Malpensa. La compagnia aerea JetBlue effettua il primo collegamento stagionale tra le due destinazioni, rappresentando il debutto delle operazioni in Italia. Il volo sarà disponibile tutti i giorni e si inserisce nella programmazione estiva della compagnia.

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