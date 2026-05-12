Arriva il volo giornaliero da Malpensa per Boston

Da quicomo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi viene inaugurato il nuovo volo giornaliero tra l’aeroporto di Boston Logan e l’aeroporto di Milano Malpensa. La compagnia aerea JetBlue effettua il primo collegamento stagionale tra le due destinazioni, rappresentando il debutto delle operazioni in Italia. Il volo sarà disponibile tutti i giorni e si inserisce nella programmazione estiva della compagnia.

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JetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia. La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la.🔗 Leggi su Quicomo.it

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