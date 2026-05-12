Arriva il volo giornaliero da Malpensa per Boston
Oggi viene inaugurato il nuovo volo giornaliero tra l’aeroporto di Boston Logan e l’aeroporto di Milano Malpensa. La compagnia aerea JetBlue effettua il primo collegamento stagionale tra le due destinazioni, rappresentando il debutto delle operazioni in Italia. Il volo sarà disponibile tutti i giorni e si inserisce nella programmazione estiva della compagnia.
JetBlue ha lanciato oggi il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia. La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Malpensa, decolla il nuovo volo da Milano a Seoul di Asiana AirlinesIl collegamento con la capitale della Corea del Sud è operativo tre volte a settimana con Airbus A350 e rafforza le rotte intercontinentali offerte...
Rientrano in Italia gli studenti lecchesi bloccati a Dubai, volo da Abu Dhabi a Milano MalpensaLecco, 3 marzo 2026 – Gli undici studenti di terza e quarta superiore dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e le due prof di inglese e di...
Argomenti più discussi: Swiss: doppio volo giornaliero per India, in risposta alla domanda; Swiss: doppio volo giornaliero per India, in risposta alla domanda; Swiss aggiunge un volo giornaliero per l'India; Buone notizie in vista dell'estate (crisi jet fuel permettendo): decollano i voli diretti tra Roma e Seattle.
Al via oggi il primo volo #TorinoAirport–Palermo operato da Wizz Air: un collegamento diretto e giornaliero che avvicina ancora di più Piemonte e Sicilia. Una rotta pensata per chi si muove per lavoro, con la comodità di frequenze quotidiane, ma anche per chi facebook
Thread giornaliero: per domande semplici, post minori e nuovi arrivati [contiene link utili!] (01 maggio 2026) reddit