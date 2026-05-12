Maddalena Sangermano eseguita l’autopsia Mercoledì l’ultimo saluto alla giovane mamma morto in un incidente

Mercoledì 13 maggio alle 15 si terrà nella chiesa locale il funerale di una giovane mamma deceduta in un incidente. La salma sarà rimossa dall’obitorio dopo l’autopsia, che è stata completata nelle ultime ore. La ragazza è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nella zona di Lodi Vecchio. La famiglia ha confermato la morte e ha comunicato le modalità del rito funebre.

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Lodi Vecchio (Lodi), 12 maggio 2026 – Saranno celebrati domani, mercoledì 13 maggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Lodi Vecchio, i funerali di Maddalena Sangermano, la giovane mamma di 29 anni morta nel tragico incidente avvenuto giovedì mattina lungo la strada bassa tra Lodi Vecchio e Tavazzano con Villavesco. Le esequie sono state fissate dopo il completamento dell’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria, che ha voluto approfondire ogni aspetto della tragedia non essendoci stati testimoni diretti dell’accaduto. https:www.ilgiorno.itlodicronacaincidente-mortale-lodi-vecchio-maddalena-sangermano-casaletto-lodigiano-9304b720 La comunità si stringe alla famiglia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maddalena Sangermano, eseguita l’autopsia. Mercoledì l’ultimo saluto alla giovane mamma morto in un incidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’ultimo saluto a Nicola Brizzi. L’abbraccio di Sansepolcro al giovane morto nell’incidenteÈ la giornata dell’ultimo saluto a Nicola Brizzi, il 40enne meccanico morto venerdì mattina nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la bretella... Uomo morto carbonizzato dopo incidente sulla statale: eseguita l'autopsiaBRINDISI - Da un lato, autopsia e altri esami per comprendere le cause della morte e avere la certezza sull'identità della vittima. Argomenti più discussi: Maddalena Sangermano muore in auto nel Lodigiano, raccolta fondi per i due figli piccoli; Maddalena muore così, il primo giorno di lavoro: lascia due bimbi piccoli, tragedia spaventosa; Schianto all’alba nel Lodigiano, muore una giovane mamma di 29 anni, aperta raccolta fondi; Maddalena muore così, il primo giorno di lavoro: lascia due bimbi piccoli, tragedia spaventosa. Maddalena lascia due bambini. Online le donazioni per aiutarliLODI VECCHIO (Lodi) Enorme solidarietà in poche ore per la raccolta fondi destinata ad aiutare il compagno e i due ... ilgiorno.it