Il presidente ha espresso il suo disappunto rivolgendo un messaggio diretto ai giovani africani che si trovano sulla sua proprietà, invitandoli a lasciare il luogo se non sono interessati a rispettare le regole. Le sue parole sono state pronunciate dopo aver assistito a comportamenti rumorosi e considerati provocatori da parte di alcuni presenti. Il video dell’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando discussioni sulla gestione delle situazioni di disturbo pubblico.

L’irritazione è alle stelle, la rabbia cresce e parte la lezione presidenziale ai giovani africani indisciplinati. Fino al consiglio, non proprio gentilissimo, “se non siete interessati, quella è la porta”. Protagonista dello show, che ha fatto il giro del mondo, un Emmanuel Macron seccatissimo con il pubblico che rumoreggia in sala durante i lavori del vertice Africa-Francia in Kenya. Il presidente francese, al quale non difetta l’autostima, è salito sul palco dell’Africa Forward Summit di Nairobi, prima del suo intervento in scaletta, per richiamare all’ordine la platea rumorosa, fastidiosa e maleducata. Macron perde le staffe con i giovani africani rumorosi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Macron perde le staffe con gli africani rumorosi: “Se non vi interessa, andate fuori” (video)

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