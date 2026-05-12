Lupus nei bambini | come scoprirlo e le possibili terapie
Il lupus nei bambini si manifesta con sintomi come febbre inspiegabile, dolori alle articolazioni, stanchezza persistente e un’eruzione cutanea sul viso, specialmente dopo l’esposizione al sole. Questi segnali sono generici e possono essere confusi con altre condizioni. La diagnosi richiede un’analisi approfondita dei sintomi e degli esami clinici. Le terapie disponibili variano a seconda della gravità della malattia e delle caratteristiche individuali dei pazienti.
Febbre inspiegabile, dolori alle articolazioni, stanchezza che non passa, un’eruzione sul viso dopo una giornata al sole sono tutti sintomi non specifici ma che possono far sospettare la presenza del lupus. Una malattia, propriamente nota come lupus eritematoso sistemico (LES), che può colpire le donne in gravidanza ma anche i bambini. Ed è proprio del lupus nei bambini che ci vogliamo occupare, anche perché spesso la diagnosi arriva molto tardi (anche dopo un anno) proprio per la difficoltà di riconoscere i sintomi. Cos’è il lupus. Come spiegato in questo studio pubblicato su Frontiers in Immunology, il lupus eritematoso sistemico a esordio...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Notizie correlate
Adhd: il Centro di Priverno amplia le terapie: nuova risposta per bambini e famiglieL'ambulatorio di Priverno dedicato al Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (Adhd) in età evolutiva amplia le terapie farmacologiche per...
Terapie ematologiche nei distretti sanitari e le Case di comunità e non più in ospedale: sì alla proposta di D'Addazio (FdI)Un vero e proprio rafforzamento della rete ematologica territoriale quella D’Addazio chiede di attuare, al fine di avvicinare le cure ai pazienti e...