Lugo-Belsh l' amicizia è ufficiale | in arrivo la firma del patto che unisce le due comunità

Sabato 16 maggio alle 10.30 nel salone estense della Rocca, si terrà la cerimonia di firma del patto di amicizia tra la città italiana e quella albanese. La sindaca locale e il suo omologo albanese apporranno le firme ufficiali, consolidando un legame instaurato nel corso degli anni tra le due comunità. L’evento segnerà un passo importante nella collaborazione tra le due realtà.

Nella mattinata di sabato 16 maggio, alle 10.30 nel salone estense della Rocca, la sindaca Elena Zannoni firmerà insieme all’omologo Arif Tafani il patto di amicizia tra Lugo e la città albanese di Belsh, con la quale si è stabilito un legame cresciuto negli anni. Propio a Belsh, lo scorso 13.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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