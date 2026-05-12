Lugo-Belsh l' amicizia è ufficiale | in arrivo la firma del patto che unisce le due comunità

Sabato 16 maggio alle 10.30 nel salone estense della Rocca si svolgerà la cerimonia di firma del patto di amicizia tra la città di Lugo e quella di Belsh, in Albania. La sindaca di Lugo e il sindaco di Belsh apporranno le firme che sanciscono ufficialmente il legame tra le due comunità, nato nel corso degli anni e ora formalizzato con questa firma. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità locali e dei rappresentanti delle due città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nella mattinata di sabato 16 maggio, alle 10.30 nel salone estense della Rocca, la sindaca Elena Zannoni firmerà insieme all’omologo Arif Tafani il patto di amicizia tra Lugo e la città albanese di Belsh, con la quale si è stabilito un legame cresciuto negli anni. Propio a Belsh, lo scorso 13.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juve, è fatta: firma fino al 2030 e annuncio ufficiale in arrivoJuve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: operazione conclusa e comunicato in arrivo. Si parla di: Lugo-Belsh, l'amicizia è ufficiale: in arrivo la firma del patto che unisce le due comunità; Bassa Romagna: tante iniziative in programma per festeggiare il Maggio europeo 2026.